Organen als eigendom van hele gemeenschap

Initiatiefneemster van de nieuwe orgaanwet is Pia Dijkstra. Ⓒ ANP

De Eerste Kamer moet over anderhalve week beslissen of de wet orgaandonatie van initiatiefneemster Pia Dijkstra (D66) doorgaat. Als de wet het haalt, verandert het ’Nee, tenzij’ van nu, in ’Ja, tenzij’.