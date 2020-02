Bewoner springt uit brandende flat: ’Ik zag het gebeuren’

De brand woedde in de kelder onder een aantal portiekwoningen. Bewoners konden daardoor geen kant op. Ⓒ GinoPress B.V.

Rotterdam - Voor de ogen van buurtbewoners is een bewoner van een flat aan de Havikhorst in Rotterdam uit pure paniek van een tweede etage naar beneden gesprongen. „Ik zag het gebeuren, het was heel eng”, vertelt een vrouw die tegenover de flat woont.