Grote stijging drugs- of wapenhandel in bijna 700 plaatsen

Dat blijkt uit een analyse van RTL Nieuws van criminaliteit in de buurt. Voor alle ruim 2400 plaatsen in het land is op basis van politiecijfers gekeken naar zestien veelvoorkomende delicten die het gevoel van veiligheid op straat kunnen beïnvloeden. Cijfers over de laatste drie maanden zijn nog niet bekend.

Het gaat om allerlei steden en dorpen door het hele land. Zo is aantal drugsdelicten in Oisterwijk meer dan verdubbeld (van 51 in 2018 naar 132 dit jaar). In Zaandam zag de politie veel meer wapenhandel. Waren er vorig jaar nog 38 zaken, dit jaar zijn dat er al 61.

Volgens criminoloog Jasper van der Kemp van de Vrije Universiteit Amsterdam is die toename voor een deel toe te schrijven aan meer politieaandacht. Wat lang aan de aandacht ontsnapte, wordt nu meer en meer zichtbaar. „Het is bijna altijd een vorm van georganiseerde misdaad. Dat maakt het serieus. Het zijn delicten die pas in beeld komen als de politie ze heeft gevonden. De burger doet hier geen aangifte van.”