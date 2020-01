’Liquidatieverdachte gepakt in Istanbul’

Dat melden verschillende Turkse media. Het Openbaar Ministerie Rotterdam laat zaterdagmiddag aan De Telegraaf weten dat wordt uitgezocht of de arrestatie klopt. „Hij zou zijn opgepakt met zes anderen voor een moord in Turkije. Als het klopt, betekent het dat de kans klein is dat hij naar Nederland komt. Turkije levert al nauwelijks of niet uit en al helemaal niet als de persoon daar wordt verdacht van een levensdelict. We zijn het nu aan het uitzoeken”, zegt Ernst Pols van het OM Rotterdam.

Tatoeages

Volgens het medium Haberturk runde A. een goedlopende horecagelegenheid in Istanbul en werd de liquidatieverdachte herkend aan zijn tatoeages. De man met de bijnaam ’Cengo’ heeft twee tatoeages op zijn rechterarm. Een tatoeage, zo vermeldt de Nationale Opsporingslijst, op zijn bovenarm en een op de binnenzijde van zijn onderarm. Daarop staat: ’You hit me, I hit you’, 81 en ’Eldar’.

In september werd in een vol restaurantje aan de Mathenesserweg in Rotterdam de Amsterdammer Hamdi Bilir geliquideerd. Het zou gaan om een afrekening in het criminele milieu. De politie zocht meerdere verdachten.

In februari 2015 werden twee van hen op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Een 20-jarige verdachte meldde zich zelf in juli van dat jaar. Politie en OM hebben Cengiz A. altijd als de daadwerkelijke schutter gezien. A. heeft betrokkenheid bij de liquidatie altijd ontkend, bevestigt zijn advocaat Nico Meijering. Hij zegt in een reactie: „Ik sta hem hier in Nederland bij en heb verder geen commentaar.”