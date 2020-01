Halsema: grote risico’s op verbod afsteken vuurwerk

Volgens Halsema, die daarin gesteund werd door de waarnemend politiecommissaris Jan Pronker, moet er rekening gehouden worden met tegenreacties als het afsteken van vuurwerk in de hoofdstad verboden wordt. „Het politiebeeld zal drastisch veranderen. Kwaadwillenden zullen tot een reactie komen”, stelde Pronker. Volgens hem is het met name in Amsterdam-West ’link geweest voor hulpverleners’.

Halsema hield de gemeenteraad van Amsterdam de risico’s voor als een lokaal afsteekverbod wordt afgekondigd, terwijl vuurwerk nog wel op iedere straathoek verkocht en gedistribueerd kan worden. „Er wordt nu gehandhaafd op wangedrag, niet op iedereen die vuurwerk afsteekt. Dat is wel een groot verschil.”

De Partij voor de Dieren pleit al jaren in de gemeenteraad voor een vuurwerkverbod en kreeg van meerdere partijen steun. Halsema belooft in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van een dergelijk verbod, maar rekent er dan wel op dat de verkoop van vuurwerk vanuit de landelijke politiek verboden wordt. Ook brengt ze in kaart wat de kosten zijn voor het organiseren van professionele vuurwerkshows in diverse stadsdelen. Die zouden een alternatief kunnen vormen voor het afsteken van consumentenvuurwerk.

Ook vuurwerkbranche wil verbod

De vuurwerkbranche staat achter de oproep om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden en wil daarover in overleg met politie, burgemeesters en de overheid, zo werd donderdag duidelijk. Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) wil een akkoord bereiken waarin „de randvoorwaarden voor een veilige en feestelijke jaarwisseling” zijn opgenomen.

De brancheorganisatie zegt de aanbeveling uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) te steunen. Maar volgens BPN werkt zo’n verbod alleen als illegaal vuurwerk beter wordt bestreden. „Het bezit en verkoop van illegaal vuurwerk, wangedrag en vernieling moeten hard aangepakt en bestraft worden”, aldus de brancheorganisatie.

