Welkom in de wondere wereld van hacker Rian van Rijbroek

Rian van Rijbroek ging als fotomodel naar Dubai, naar haar zeggen als dekmantel voor een geheime operatie. Ⓒ Youtube

’Cybercrime-expert’ Rian van Rijbroek was deze week na een optreden in Nieuwsuur opeens het lachertje van de digitale wereld. Maar ze slaat terug: naar eigen zeggen is ze bezig met een ultrageheime operatie waarmee ze een Nederlands Kamerlid gaat ontmaskeren als spion voor de Russen.