Grapperhaus op oorlogspad: straf bendelid moet omhoog

Minister Grapperhaus noemt de welig tierende drugs- en motorbendes en de criminelen die de laatste jaren in Amsterdam in het wilde weg om zich heen schieten als voorbeelden van georganiseerde misdaad. „Dat is gewoon walgelijk. Die zijn nietsontziend. Ze hebben hun doel voor ogen en wie of wat ze daarbij nog meer raken, zien ze slechts als ’collateral damage’, nevenschade. Dat maakt ze niets uit.” Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De georganiseerde misdaad is steeds duidelijker zichtbaar in de bovenwereld. Drugslaboratoria in woonwijken, een schietpartij in een buurtcentrum en intimidaties van het lokale bestuur. Volgens minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is deze ’ondermijnende criminaliteit’ enorm toegenomen en hij belooft met een actieplan te komen. Stap één: de straffen verhogen.