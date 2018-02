Spekgladde trap vloert Roermondse stadsprins Rogér II

Hij moet nog wat voorzichtig aan doen, maar prins Rogér II van Roermond is na zijn akelige valpartij weer van de partij. Zijn adjudanten staan hem komende tijd bij. Ⓒ Jan-Paul Kuit

Roermond - Zelf houdt-ie bij hoog en laag vol dat het niet aan het aantal biertjes lag dat hij al tot zich had genomen, maar aan een spekgladde traptrede. Feit is wel dat de vastelaovend, het Limburgse carnaval, van prins Rogér II van Roermond al bijna voorbij was.