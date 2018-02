Grapperhaus gaat op oorlogspad

Wie lid is van een criminele organisatie kan daarvoor momenteel maximaal zes jaar cel krijgen, maar dat wordt verhoogd naar tien jaar. Het kabinet komt binnenkort met een wetsvoorstel om dat te regelen.

„We zien liquidaties op straat, middenin woonwijken, op plekken met kinderen. Daaruit blijkt hoe nietsontziend deze misdaadorganisaties te werk gaan”, zegt Grapperhaus tegen De Telegraaf in een gesprek over de zogenoemde ondermijnende criminaliteit.

’Signaal uitgaan’

Volgens de CDA-bewindsman moet vanuit zijn voorstel een signaal uitgaan. „De huidige strafmaat past niet meer bij de ernst van de delicten. Een hogere strafdreiging is op zijn plaats gezien de impact op de samenleving.”

Grapperhaus hoopt dat het afschrikwekkend werkt richting leden van criminele motorclubs, drugsbendes en ander geboefte, ook al zijn ze slechts een radar in de criminele machine. „Mijn boodschap aan criminelen is: als je denkt dat je de schuld kunt afschuiven op je organisatie, vergeet het maar. Want we rekenen jou het feit dat je meedoet des te zwaarder aan.”

