Rian van Rijbroek: ’Kamerlid spion van Rusland’

De 48-jarige Brabantse, zelfverklaard meesterhacker, is na een rampzalig optreden op tv het lachertje van de digitale wereld. Een boek dat ze schreef samen met oud-minister Vermeend is uit de handel gehaald, wegens vermoedens van plagiaat.

Nu slaat Van Rijbroek terug: ze is naar eigen zeggen bezig met een ultrageheime operatie, waarmee ze een Nederlands Kamerlid gaat ontmaskeren als Russisch spion. Dat vertelt ze thuis aan de keukentafel.

Op kerstavond 2017 probeert ze in te breken bij een wereldberoemd Russisch softwarebeveiligingsbedrijf. Ze heeft beet, stuurt de ’buit’ (o.a. IP-adressen) door naar een contactpersoon bij Amerikaanse veiligheidsdiensten en krijgt te horen: er zit iemand in de Tweede Kamer die samenwerkt met de Russen! Althans, dat beweert Van Rijbroek.

Vermeend heeft nog geloof

Ondertussen is Van Rijbroek op het internet te vinden als fotomodel. Wie is ze nu echt? De Telegraaf zoekt haar thuis op, waar Van Rijbroek aan de keukentafel verschillende contacten opbelt om te laten bevestigen dat ze geen charlatan is, maar daadwerkelijk een meesterhacker: een politieman van de digitale recherche, een vrouw die beweert bij de NAVO te hebben gewerkt, en een bevriende hacker.

Ook oud-minister Willem Vermeend laat haar nog niet publiekelijk vallen: „Ik heb zelf gezien hoe ze binnen een paar minuten de besturing van een mobieltje van iemand anders kan overnemen!”

