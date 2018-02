Koperdief haakt af

Dat blijkt uit cijfers die ProRail voor De Telegraaf verzamelde. „Het is hoopgevend dat we het dievengilde steeds verder terugdringen, want op het hoogtepunt van de koperroof in 2012 hadden we nog te maken met 516 incidenten en ruim 3 miljoen schade”, stelt woordvoerder Jaap Eikelboom.

„Koperdiefstal op het spoor is risicovol en geeft veel overlast voor reizigers en vervoerders. Ondanks de succesvolle aanpak liepen in 2017 toch nog 1412 treinen daardoor vertraging op. Dat betekent dat deze treinen vertraagd, opgeheven of omgeleid zijn. Ook zorgden de diefstallen voor een stevige kostenpost. Ruim 550.000 euro was er nodig om de schade te herstellen”, weet de zegsman. Om het aantal diefstallen terug te dringen plaatst ProRail op veel plekken hekken.

’Nachtelijke controles’

Eikelboom: „Ook zijn er nachtelijke controles van beveiligers met honden en wordt gesurveilleerd door boa’s en politie. Verder staan op veel plekken langs het spoor camera’s met infrarood en bewegingsmelders om koperdieven op heterdaad te betrappen.”

Koper dat ProRail tegenwoordig gebruikt is bewerkt met synthetisch dna, zodat de afkomst van het metaal kan worden bepaald. Wanneer het koper dan wordt aangeboden bij een handelaar weet hij dat het om heling gaat.