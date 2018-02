Zweedse Emmy vond haar dakloze prins in bosjes Amsterdam

Vic sprak Emmy aan op het Leidseplein. Hij bivakkeerde destijds in het Vondelpark. Ⓒ Emmy Abrahamson

Amsterdam - „Ja, het gaat aardig viraal nu”, lacht Emmy Abrahamson. De Zweedse schrijfster schreef een boek over hoe ze de liefde van haar leven ontmoette in Amsterdam. Met als cruciaal detail: hij leefde in de bosjes in het Vondelpark. Nu het boek in Engeland uit is, gaat het verhaal de wereld over.