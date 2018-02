Hindoestaanse vrouwen in opstand tegen geweldscultuur in eigen gemeenschap

Meera Nankoe neemt stelling tegen de slechte positie van onder anderen Hindoestaanse vrouwen. Dat wordt haar niet altijd in dank afgenomen. Ⓒ Amaury Miller

Een historisch moment, zo voelt het voor de Hindoestaanse vrouwen. Een rechtszaak over seksueel misbruik tegen een Haagse welzijnswerker heeft het deksel van de beerput gelicht: de geweldscultuur tegen vrouwen in hun land van oorsprong, is met immigranten meegereisd naar het liberale Nederland. Steeds meer Hindoestaanse vrouwen durven nu hun stem te verheffen tegen mishandelingen en verkrachtingen binnen de eigen gemeenschap.