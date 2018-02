125 jaar De Telegraaf: De keizerlijke gezant al in 1896 in de krant

Portret van de Chinese gezant Li Hung Chan. Rechtsboven de foto van zichzelf uit 1895, die de gezant aan koningin-regentes Emma schonk. Ⓒ Hollandse Hoogte

Terwijl in Villa Eikenhorst de koffers worden gepakt voor het werkbezoek van koning en koningin aan China komende week, gaat de historie van de Oranjes met de Chinese machthebbers al terug tot de negentiende eeuw. De Telegraaf deed in 1896 al verslag van de visite van de grootkanselier van de Chinese keizer, ’onderkoning’ Li Hung Chang aan ons land. Hoogtepunt was zijn diner met koningin-regentes Emma en de 15-jarige, aanstaande koningin Wilhelmina.