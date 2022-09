Wasbeer in de knoop met pot pindakaas

Door die actie kwam de wasbeer met zijn kop in de pot vast te zitten in de pot. Het gevolg: hij kon nu helemaal niets meer eten. De plaatselijke dierenambulance kreeg al snel een melding over de wasbeer, maar het dier speelde ’fanatiek verstoppertje’. Na een ontsnapping had men er nog twee dagen voor nodig om hem te traceren. Het beestje werd uiteindelijk aangetroffen in het bos onder een dikke doornstruik. De dierenvangers volgden hem daarna naar zijn hol.

Nadat het dier was gevangen, kon de pot vrij gemakkelijk met grijpers worden verwijderd. De wasbeer stak zijn hoofd nog naar buiten, ’om weer een frisse neus te halen’. Behalve enorme honger heeft de wasbeer niets overgehouden aan het avontuur.