’Munitieleverancier betrokken bij bloedbad Paddock’

LAS VEGAS - Een 55-jarige man uit Arizona is aangeklaagd voor betrokkenheid bij het bloedbad dat een schutter vanuit zijn hotelkamer in de Amerikaanse stad Las Vegas aanrichtte. Douglas Haig fabriceerde en verkocht zonder vergunning de pantserdoorborende kogels waarmee Stephen Paddock in oktober het vuur opende op concertgangers en 58 mensen doodde.