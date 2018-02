Nederland in Europese top met internet

Archieffoto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Vrijwel elke Nederlander heeft thuis een internetaansluiting. Vorig jaar had 98 procent van de huishoudens thuis internet, meer dan alle andere landen in de Europese Unie. Ook is er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geen land waar zo veel mensen mobiel internet hebben.