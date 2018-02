Nederlandse veteranen testen of mdma helpt tegen trauma’s

Aan de studie doen zo’n tweehonderd Amerikanen en 30 tot 40 Europeanen mee. In Nederland doet het trauma-instituut Centrum ’45 van de Arq Psychotrauma Expert Groep mee. De studie gaat nu de derde en laatste fase in, waarin wordt beslist of het medicijn in de VS wordt goedgekeurd. „Als de positieve resultaten zich herhalen, kan mdma in combinatie met psychotherapie in 2021 een erkend medicijn zijn”, zegt Eric Vermetten van Arq.

De veteranen krijgen maximaal een derde van de ’normale’ hoeveelheid die in de partydrug zit. Ze krijgen geen hallucinaties of psychedelische ervaringen, maar kunnen wel zonder angst of paniek terugblikken op hun ervaringen.