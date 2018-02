KNAW vindt ook: te veel Engels, Nederlands verloedert

Dat meldt Trouw. Eerder lieten de Vereniging van Universiteiten en de Landelijke Studenten Vakbond zich kritisch uit over de wildgroei aan studies op universiteiten waarbij Engels de voertaal is: natuurlijk is het soms nodig, maar niet altijd. Zo worden studies als tandheelkunde en Nederlands recht op de TU Delft enkel in het Engels aangeboden.

Het nieuwe rapport gaat over taal in het algemeen. De rol van de taal verandert, stellen de onderzoekers, onder meer omdat er bijvoorbeeld in het onderwijs steeds meer mensen zijn - zoals internationale studenten - die met een andere taal zijn opgegroeid.

Allereerst moet er daarom een helder taalbeleid zijn in Nederland. Daarnaast moet er meer kennis zijn van de vreemde talen. En tot slot wordt te veel belang gehecht aan Engels, waardoor andere talen - zoals Chinees, Russisch en Arabisch - ondersneeuwen, zo stelt de KNAW.