Peuter ontsnapt uit opvang in Weert en wordt van drukke weg geplukt

Lisette van Vugt van koepel Humankind, waar de peuteropvang onder valt, zegt tegenover de regionale krant erg geschrokken te zijn. „Dit had nooit mogen gebeuren. Het is vreselijk, vooral omdat we veiligheid zo hoog in het vaandel hebben staan.”

Nadat duidelijk werd dat de peuter was ontsnapt, werd door de medewerkers 112 gebeld. Op hetzelfde moment verscheen er ook een melding op Burgernet dat er een kind alleen over straat liep.

Het jongetje werd snel gevonden en herenigd met zijn ouders. Van Vugt vermoedt dat hij via een poortje in het hek van het schoolplein kon komen. Met de ouder en de medewerker zijn direct gesprekken gevoerd over het incident, dat gelukkig een goede afloop kende. „Ook met de basisschool gaan we praten hoe we dit kunnen voorkomen. Zoiets mag nooit meer gebeuren”, zegt Van Vugt tegen De Limburger.