Gemeenteraad nu lappendeken van kleine fracties

Het gemiddelde aantal gemeenteraadsfracties nam toe van 6,8 in 2010 tot 7,3 nu.

In vijf gemeenten (Den Haag, Dordrecht, Doetinchem, Hengelo en Zutphen) zijn zoveel raadsleden afgesplitst en een eigen partij begonnen, dat de gemeenteraad daar nu drie fracties meer telt dan in 2014. In achttien gemeenten ontstonden twee nieuwe fracties.

De krant spreekt van ’lappendekens van minifracties’. Zo heeft Delfzijl tien fracties (+2) op 21 raadsleden en Winsum acht fracties (+1) op 15 raadsleden.