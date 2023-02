Chinese spionage? Een ufo? Of Godzilla? Japanse stad in de ban van mysterieuze metalen bal

De mysterieuze bal.

Hamamatsu - De Japanse kuststad Hamamatsu is sinds enkele dagen in de ban van een grote, ijzeren bal die is aangespoeld op het lokale strand. De autoriteiten hebben voorlopig geen idee wat het voorwerp is, zo schrijven Japanse media.