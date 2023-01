Overleg van premier Rutte met president Biden begonnen

Over de inzet in Oekraïne verschillen beide leiders niet van mening. Op economisch vlak is dat anders. Biden wil de export van chipmachines door het Nederlandse bedrijf ASML naar China beperken. Ook is er kritiek op de Amerikaanse IRA-wet. Daarmee komt een paar honderd miljard dollar aan belastingvoordelen en subsidies vrij voor groene technologie die in de VS is geproduceerd.

Het is de eerste keer dat de premier door Biden wordt ontvangen in Washington. Ze spraken elkaar al wel op internationale bijeenkomsten zoals recent de G20 in Indonesië en NAVO-bijeenkomsten. Biden nam in januari 2021 zijn intrek in het Witte Huis en is de derde Amerikaanse president die Rutte daar spreekt.

Premier Mark Rutte tijdens zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden, in het Witte Huis. Tijdens het bezoek zal onder meer worden gesproken over de coordinatie van de steun aan Oekraine. Ⓒ ANP / ANP

Bij het overleg zijn ook de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen aanwezig, Wopke Hoekstra en Antony Blinken.