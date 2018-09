‘Een kind kan de was doen, nu de mannen nog'

Ik bood de beste man mijn verontschuldigingen aan voor mijn onbesuisde actie, en hij haastte zich - nagenoeg gelijktijdig - te zeggen dat dit hem ook weleens was overkomen. Wat een geruststelling.

OPDRACHT VAN ZIJN VROUW

Na het uitwisselen van beleefdheden raakten we kort aan de praat met elkaar. Hij bleek op zoek te zijn naar een bepaald merk wasverzachter in opdracht van zijn vrouw. Aangezien ik de beroerdste niet ben, bood ik als goedmakertje aan gezellig even mee te zoeken. Niet veel later staakte ik mijn assistentie, toen ik hem hoorde roepen: “Bingo!”

WASSEN VERBODEN

“Draai jij eigenlijk thuis zelf ook wasjes?”, vroeg ik hem toen hij de fles in zijn boodschappenwagen zette. Hij keek mij aan, toverde een grimas op zijn gezicht en zei: “Mijn vrouw heeft mij een paar jaar geleden verboden om nog langer de was te doen.”

Uiteraard was ik nieuwsgierig naar de achtergrond van deze genereuze en bovenal rigoureuze beslissing van zijn eega.

PREEK

Hij vertelde met enig gevoel voor theater dat hij het destijds een paar keer op rij voor elkaar heeft gekregen, om prijzige merkkleding van zijn kinderen op een te hoog programma te wassen. Als klap op de vuurpijl had hij deze spullen vervolgens telkens linea recta naar de droger overgeheveld.

Bij de laatste keer dat hij de fout in ging, beweerde zijn vrouw bij hoog en laag – terwijl ze demonstratief het gekrompen Oilily-truitje van dochterlief voor zijn neus hield – dat zij niet één keer, niet twee keer maar toch minstens honderd keer heel duidelijk had aangegeven wat de wasvoorschriften waren.

“Na deze preek was de maat uiteindelijk vol voor haar,” zei hij, terwijl ik overduidelijk aan zijn gezicht kon aflezen dat dit moment later niet als zwarte bladzijde wordt opgenomen in zijn levensboek.

