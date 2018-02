Nieuw natuurpark zo groot als Zwitserland

Met de gift van ongeveer een tiende van de totale oppervlakte van het park maakte Doug Tompkins postuum een belofte waar. De oprichter van het outdoor kledingmerk the North Face was al jaren bezig natuurgrond te vergaren in Chili totdat hij in 2015 op 72-jarige leeftijd tijdens een ongeluk bij een kanotocht in Chili overleed.

Al in 1994 kocht Tompkins Chileens land op samen met zijn echtgenote Kristine McDivitt Tompkins, die ook al in de ‘outdoor business’ zat. Zij was jarenlang CEO van Patagonia, het merk dat genoemd is naar het gebied dat nu nog meer beschermd wordt.

Weduwe Kristine McDivitt Tompkins. Ⓒ Hollandse Hoogte

Rijken eerst nog onder vuur

De ‘strooptocht’ van het steenrijke echtpaar werd in eerste instantie met argusogen gevolgd door de lokale bevolking. Weinigen geloofden hen als ze vertelden dat ze zo de natuur wilden beschermen. Ze lagen daarom regelmatig onder vuur van Chileense politici, houthakkers, en nationalisten die hem er onder meer van beschuldigden water en andere natuurlijke rijkdommen te willen stelen in het dunbevolkte Patagonië.

Maar Tompkins deed zijn bijnaam van de antikapitalistische miljonair eer aan en kocht de grond samen met zijn vrouw zo slim op dat diverse al bestaande nationale parken nu kunnen worden verbonden. Hierdoor is er nu een keten van parken gevormd dat van Cape Horn tot Puerto Montt loopt, een afstand van 2400 kilometer.

De provincies Patagonië en Pumalin staan bekend om uitgestrekte bossen, berglandschap en graslanden met een unieke flora en fauna. De tevreden weduwe Tompkins eerde haar man: ,,Wij zijn het bewijs dat niets onmogelijk is. Geen droom hoeft onvervuld te blijven.”