Tsunamigevaar na aardbeving bij Nieuw-Zeeland geweken

Auckland, de grootste stad op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Ⓒ ANP / HH

AUCKLAND - Voor de oostkust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is onder de zeebodem een beving met een kracht rond de 7,0 geweest. Aanvankelijk was er vrees voor een tsunami en de autoriteiten riepen bewoners in kustgebieden op naar hoger gebied te vluchten. Maar de gevaarlijke vloedgolven bleven uit.