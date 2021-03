Tsunamigevaar op Stille Oceaan na beving bij Nieuw-Zeeland

De laatste bevingen waren bij de Kermadec-eilanden, ongeveer 800 kilometer van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Daar was eerder op de dag bij de oostkust van het eiland een beving met een kracht van rond de 7,0. Aanvankelijk werd gevreesd voor een tsunami. De autoriteiten riepen bewoners in kustgebieden op naar hoger gebied te vluchten. Maar gevaarlijke vloedgolven en schade bleven uit. Later werden nieuwe waarschuwingen afgegeven.

Het waarschuwingscentrum voor de Stille Oceaan gaf tsunami-alerts af voor de kustgebieden van onder meer Samoa, Fiji, Nieuw-Caledonië en een aantal andere eilanden.

Zo zou vannacht tussen 03.00 en 04.00 uur (Nederlandse tijd) een golf Hawaii mogelijk kunnen bereiken. Er waren meerdere bevingen donderdag in de buurt van Nieuw-Zeeland, waardoor het risico op een vloedgolf is ontstaan. Zo’n watermassa vormt zich soms pas uren later, honderden kilometers verderop in de oceaan.