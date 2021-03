Tsunamigevaar voor Hawaii na beving bij Nieuw-Zeeland

Vannacht tussen 03.00 en 04.00 uur zou een golf de eilanden mogelijk kunnen bereiken. Er waren meerdere bevingen donderdag in de buurt van Nieuw-Zeeland, waardoor het risico op een vloedgolf is ontstaan. Zo’n watermassa vormt zich soms pas uren later, honderden kilometers verderop in de oceaan.

Aanvankelijk was er ook vrees voor een tsunami op Nieuw-Zeeland en de autoriteiten riepen bewoners in kustgebieden op naar hoger gebied te vluchten. Maar de gevaarlijke vloedgolven bleven uit. Er zijn ook geen meldingen van slachtoffers of schade.