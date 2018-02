Baudet: aangifte wegens smaad en laster

Minister Ollongren betichtte Baudet vrijdagavond in een lezing van het betrekken van ras in het politieke debat. Zo weigerde hij een omstreden uitspraak van zijn Amsterdamse partijgenoot Yernaz Ramautarsing te veroordelen. Volgens Ollongren ’gaat Baudet verder waar de PVV ophoudt’.

Afkomst & IQ

De minister haalde vrijdag in haar toespraak uitspraken van Yernaz Ramautarsing aan, de nummer 2 op de Amsterdamse lijst van Forum voor Democratie, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ramautarsing beweerde in een interview in 2016 dat afkomst en IQ met elkaar samenhangen.

„De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door een van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat”, zei Ollongren vrijdagavond. Volgens de bewindsvrouw laat de FvD-voorman toe dat ’partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras’.

’Demonisering’

Baudet liet weten geen afstand te willen doen van die uitspraak. „Forum voor Democratie werpt alle beschuldigingen van discriminatie op basis van ras verre van zich”, zei Baudet tijdens de persconferentie. ,Racisme is het beoordelen van mensen op hun uiterlijk en afkomst en dat doen wij op geen enkele wijze en we verwerpen dat ten stelligste. Wij staan voor een open, tolerant, democratisch Nederland waar individuele eigenschappen bepalend zijn en niet ras, sociale klasse, huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid.”

De FvD-leider kan naar eigen zeggen veel beschuldigingen hebben. „Maar een minister die mij beschuldigt van een strafbaar feit gaat een grens over. Hier is sprake van demonisering van een volksvertegenwoordiger.”

Geen vragen

Vragen van de pers wilde Baudet niet beantwoorden. Collega-Kamerlid Theo Hiddema liet het bij zijn verklaring uit hoofde van zijn functie als Baudets advocaat en ’procesbegeleider’. Die aangifte bij de Amsterdamse politie verliep zonder problemen en zal, zo verwacht hij, met spoed worden afgehandeld. „Voor nu zit mijn rol erop.” De twee lieten zich apart van elkaar wegrijden.

Grondwet

Ollongren benadrukt dat ze haar uitspraken heeft gedaan als minister die over grondrechten gaat. Dat liet haar woorvoerder zaterdag weten. „Artikel 1 is daar een van. Als mensen van een partij dingen zeggen die daarmee in strijd zijn, en de leider neemt daar geen afstand van, dan vindt de minister daar wat van”, zegt haar woordvoerder. „Verder staat het de heer Baudet natuurlijk vrij om aangifte te doen.” Toch zou Ollongren er liever een ’open debat’ over voeren.

PVV

PVV-leider Wilders schaarde zich achter Baudet, een concurrent op rechts. Wilders plaatste op twitter een foto van Ollongren met de tekst: „zo ziet haat er dus uit.” Wilders diende eerder een motie van wantrouwen in tegen de vice-premier, vanwege haar dubbele nationalisteit - ze heeft ook een Zweeds paspoort.

Ongebruikelijk

Aangiftes van Kamerleden tegen bewindspersonen zijn nogal ongebruikelijk, al lijkt de terughoudendheid op dat vlak de laatste tijd terug te lopen. Zo deed PVV-leider Wilders onlangs aangifte tegen premier Rutte wegens discriminatie; hij zou gewone Nederlanders achterstellen, tot voordeel van asielzoekers.

Een politieke opponent een ’gevaar’ noemen, is daarentegen een beproefd stijlmiddel in de politiek. Het verwijt dat iemand discrimineert, valt daarbij maar al te vaak.