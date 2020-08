Warmte verdwijnt nu heel snel

Vandaag kan het nog oplopen naar dertig graden, maar zaterdag slaat het om. Dan gaat het regenen, onweren en waaien en wordt het snel koeler. Ook bestaat de kans op hagelbuien.

Zondag is het niet veel beter en ook volgende week blijft het wisselvallig met buien en 19-23 graden warm.

Vandaag nog even mooi

Het is dus vrijdag nog even mooi weer. De zuidwestenwind voert warme lucht naar onze streken, waardoor de temperatuur snel oploopt. Het wordt 26-27 graden in het westen en noorden, 28-29 graden in het zuiden en oosten. In delen van Limburg en in de Achterhoek kan het 30 graden worden. Daarmee is in het zuiden en zuidoosten nog altijd sprake van een regionale hittegolf. Deze begon al op 5 augustus.

De dag begint vandaag met een afwisseling van zon en stapelwolken. Lokaal is kans op wat regen. Geleidelijk wordt het overal droog en de zon gaat volop schijnen. In de middag is het warm en flink zonnig, wel komt er wat sluierbewolking voor maar dit belemmert de zon niet al te veel.

Ook in de avond blijft het droog met flink wat zon. Met temperaturen van 22-25 graden is het heerlijk om nog even in je tuin of op je balkon te genieten van de avondzon. Liefhebbers van zon en warmte kunnen nu nog even hun hart ophalen want er is een omslag in het weerbeeld op komst.