Code geel van kracht in deel van het land: sneeuw en hagel

Door de winterse buien is het erg glad op de weg en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De VID waarschuwt automobilisten extra voorzichtig te zijn als zij de weg op gaan.

Sneeuw

In het Groningse Kolham is al een klein laagje sneeuw gevallen. Ook in Friesland en Drenthe kan het komende uren glad worden door winterse buien. De komende dagen wordt het met een naar noordoost draaiende wind nog kouder in Nederland. De kans op sneeuwval en gladheid blijft.

Gladheid

Door de sneeuwval was het zaterdagochtend spekglad op de Gaaikemaweg bij Niehove (Groningen). Een automobiliste gleed door de gladheid met haar auto van de weg, en belandde op de kop in de sloot.

Het is zaterdagochtend spekglad op de Gaaikemaweg in Groningen. Ⓒ De Vries Media

In Lauwerzijl (Groningen) door gladheid door sneeuwval ook een auto van de weg geraakt en in de sloot beland. De auto gleed uit de bocht en reed rechtdoor de sloot in. Geen van de drie inzittenden raakte door het ongeval gewond.

Schaatsen

Het ziet er naar uit dat het komende week echt koud gaat worden en dat betekent natuurlijk maar een ding: schaatsen! De weersverwachting van lage temperaturen geeft voorzichtige hoop dat natuurijsschaatsers volgende week aan de bak kunnen. IJsclubs reageren nog terughoudend: eerst zien en dan geloven.

Marktplaats is door alle verwachtingen „de handelsgeest van Nederland aangewakkerd.” Binnen een dag hebben verkopers van schaatsen ruim duizend advertenties geplaatst.