Spanje houdt Utrechter (30) aan om brute diamantroof

De man werd al meer dan een week geleden aangehouden in de badplaats Platja d’Aro. Hij werd gezocht vanwege „een gewelddadige diefstal bij de verkoop van diamanten”, zegt een woordvoerster van het OM. Dat gebeurde in 2018 in de buurt van Schiphol.

Volgens Spaanse media had de Utrechter zijn uiterlijk veranderd en had hij valse documenten. Op basis van vingerafdrukken kon hij worden geïdentificeerd.