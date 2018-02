Vier jongeren mishandeld in Valkenburg, meisje aangerand

De politie weet nog niet precies waarom een 22-jarige man uit de gemeente Eijsden-Margraten twee jonge mannen afgelopen nacht in het gezicht heeft geslagen met een kapot glas. Hij zou in een café aan de Grotestraat-Centrum eerst ruzie hebben gemaakt met de latere slachtoffers en is later aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Hij zou ook nog twee anderen hebben mishandeld, zo meldt de politie. Agenten hoorden geschreeuw in de buurt het café.

Later heeft ook een 16-jarig meisje zich gemeld bij de politie. Ze zou door de verdachte zijn aangerand.

De slachtoffers van de mishandeling zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De politie is volop bezig met het onderzoek en heeft de slachtoffers, die in het ziekenhuis verblijven, nog niet uitvoerig kunnen horen over wat er is gebeurd.