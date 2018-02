Fonkelnieuwe Mercedes A-Klasse debuteert in Amsterdam

Belangrijk

De A-Klasse is al jarenlang een belangrijk model voor de Duitse autofabrikant. Dit is namelijk de auto die het jongste publiek aanspreekt voor Mercedes wereldwijd en bovendien trekt hij ook het hoogste percentage vrouwelijke kopers. Sinds de lancering in 1997 zijn er al meer dan drie miljoen exemplaren van verkocht. De nieuwe auto moet dat succes gaan voortzetten. Het merk lanceert in Amsterdam de vijfdeurs variant, de auto die in Europa voor de aantallen moet gaan zorgen, maar later zullen er nog andere versies van komen.

Sedan

Naast de vijfdeurs A-Klasse komt er later namelijk nog een sedan, die vooral in de Verenigde Staten en China moet gaan scoren. In China is de auto helemaal belangrijk: daar is de auto voor dertig procent van de klanten zelfs de allereerste auto die ze ooit hebben gekocht. Het gloednieuwe platform van de A-Klasse wordt later ook nog gebruikt voor in totaal acht modelvarianten, waaronder de GLA en CLA.

Volledig nieuw

Alles aan de A-Klasse is nieuw. De auto is iets gegroeid ten opzichte van zijn voorganger en krijgt de nieuwe strakke designtaal van Mercedes mee. Vooral de neus lijkt bijvoorbeeld sterk op die van de nieuwe CLS. Grotere afmetingen betekent vooral ook meer interieurruimte: alle passagiers hebben meer ruimte en ook de kofferruimte is gegroeid met 29 liter.

VIDEO

Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen was bij de onthulling van de nieuwe A-Klasse. In de onderstaande video praat hij je - vanuit de drukte - bij over de vijfdeurs hatchback van Mercedes-Benz.