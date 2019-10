Grootschalige huurzwendel door reeks gladde praatjes

In casino’s vloog het geld M.’s zakken uit. Ⓒ DIJKSTRA BV

De overspannen woningmarkt blijkt vruchtbare bodem voor oplichters. Mohammed Farham M. bekende in 2018 en ’19 meer dan veertig woningzoekenden te hebben opgelicht. Stichting !Woon had van een dergelijk grote zaak nog niet gehoord en stelde een advocaat beschikbaar voor de gedupeerden. „Zijn truc? Hij kwam betrouwbaar over. En op een overspannen markt met veel teleurstellingen kunnen mensen dan zwichten”, aldus Ramón Donicie van !Woon.