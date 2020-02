Jongens verdoofd na aanrichten chaos in woning Harderwijk

Jurion Veenstra, agent in Harderwijk, schrijft op Instagram: „Na een nacht met wat lastig publiek in de stad, kwam een melding van een conflict in een woning in Harderwijk.” Hij vervolgt: „Twee personen zouden helemaal doordraaien en sloegen het huis kort en klein.”

Samen met twee hondengeleiders kwam de agent ter plaatse en bleek het te kloppen dat er een conflict gaande was:” We werden geconfronteerd met een woning onder het bloed en compleet verbouwd.”

De politie betrad de woning met zes man en een ’lang gevecht’ met ’veel verzet’ volgde. Uiteindelijk is er een politiehond ingezet om de jongens onder controle te krijgen, meldt de agent.

Medewerkers van de ambulance hebben de jongens verdoofd en daarna zijn de twee naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling: „Bizarre casus en onderzoek moet uitwijzen wat de jongens gebruikt hebben.” Veenstra vermoedt dat de jongemannen verdovende middelen hadden gebruikt.