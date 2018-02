Wereld komt in actie voor emotionele vader in rechtbank

De opgerichte GoFund Me pagina heeft in minder dan een dag al bijna 25.000 dollar opgehaald. De pagina is opgericht door een collega van de vader. Mensen betuigen massaal hun steun op sociale media. „Van een vader tot vader, de video was erg emotioneel om te zien. Ik had precies hetzelfde gedaan. God zegene je familie.” Zegt iemand in de reacties onder de inzamelingsactie.

Bekijk ook: Incident bij rechtszaak rond Amerikaans misbruikschandaal

De vader werd na de ’aanval’ enige tijd in de boeien geslagen, maar zal niet vervolgd worden voor zijn actie. De rechter laat weten te begrijpen vanuit welke emotie de vader handelde en vraagt iedereen op om dit tijdens de zaak niet nog een keer te laten gebeuren.

Zaak

De zaak deed de afgelopen weken veel stof opwaaien in de Verenigde Staten. Meer dan 150 turnsters, onder wie viervoudig olympisch kampioene Simone Biles, verklaarden misbruikt te zijn door Nassar. Daarvoor kreeg hij een celstraf van 175 jaar, bezit van kinderporno had hem eerder al een straf van zestig jaar opgeleverd.