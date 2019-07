Zo kun je jouw inbraakrisico voorspellen

Deze zogenoemde InbraakBarometer analyseert iedere dag data zoals inbraakfrequentie, seizoenspatronen, leeftijdsopbouw en gezinssamenstelling, zodat in één oogopslag te zien is hoe groot de kans op een inbraak is in jouw buurt.

„De InbraakBarometer toont aan dat inbraken altijd in golfbewegingen gaan. Als er één inbraak is geweest in jouw wijk volgen er vaak meer. Een gemiddelde inbraakgolf bestaat uit vijf inbraken. Zodra de InbraakBarometer aangeeft dat er een verhoogd risico is, of je weet dat er is ingebroken in jouw wijk, is het zinvol om extra preventiemaatregelen te nemen”, zegt Jan-Willem Blank, data-analist bij Interpolis, dat de barometer ontwikkelde. Tijdens de donkere maanden december en januari is het risico dat het dievengilde je woning betreedt het grootst. In juni wordt er het minste ingebroken. Vrijdagen zijn het populairst bij inbrekers. Op dinsdagen is het risico het laagst. Ook is in de statistieken te zien dat er rondom schoolvakanties een piek aan inbraken is en dan met name in de voorjaars- en herfstvakantie.

Blank: „Het is heel erg opvallend dat in het zuiden van Nederland het inbraakrisico groter is tijdens de vakanties dan in de rest van ons land. De inbraakkans kan dan tot bijna 50% hoger zijn dan in andere gebieden, zien wij in de data. Wij raden aan om juist dan extra op te letten of de buren te vragen een extra oogje in het zeil te houden als je weg bent.”

Uit data van de verzekeraar blijkt tevens dat het aantal inbraken in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Utrecht het hoogst is. „We zien verder dat het aantal inbraken en de schade erdoor afneemt. Vorig jaar ontvingen wij 2.826 inbraakmeldingen met een gemiddelde schadepost van 5.100 euro. Vergeleken met 3.557 in 2017 en 3.819 in 2016 is dat een daling van ruim 35%.”

Impact

„Nog veel te veel natuurlijk”, zegt Blank. „De impact van een inbraak is enorm. We horen dagelijks hoe zwaar dat is voor mensen. Vooral emotioneel. Hoewel we inbraken nooit helemaal kunnen voorkomen, hopen we met de InbraakBarometer mensen meer inzicht te geven zodat ze preventieve maatregelen kunnen treffen.”

De InbraakBarometer is te vinden op slimthuis.app/tools/inbraak en via slimthuis.app is de smartphone-app gratis te downloaden.