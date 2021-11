Leeuwen en gorilla’s in Blijdorp testen positief op corona

Om hoeveel dieren het precies gaat is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk is een medewerker zonder ziekteverschijnselen de bron geweest van de besmetting. De besmette dieren vormen geen risico voor de bezoekers, omdat leeuwen en gorilla’s sowieso niet in direct contact staan met bezoekers.

De dieren krijgen nu vooral rust om lekker uit te zieken, aldus de dierentuin. „Onze dieren hebben gelukkig een goede conditie en geen onderliggende gezondheidsrisico’s. Daarom verwachten wij dat het ziektebeeld ook bij onze dieren mild zal verlopen.”

Het zijn voor zover bekend de eerste coronabesmettingen van dieren in een Nederlandse dierentuin. In de Verenigde Staten was wel bekend dat dierentuindieren besmet raakten met het coronavirus. In de staat Nebraska overleefden drie sneeuwpanters het virus niet.