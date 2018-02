’PVV-kandidaat Utrecht noemt Obama aap’

De kandidaten voor de PVV samen met partijleider Wilders. Jansen zou de tweede van rechts zijn. Ⓒ Twitter / @geertwilderspvv

UTRECHT - Weer is er ophef ontstaan over kandidaat-raadsleden die voor de PVV meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ditmaal blijkt dat Rob Jansen, nummer 4 op de lijst in Utrecht, ooit de kwalificaties ’een heer en een aap’ heeft gegeven aan respectievelijk Donald Trump en Barack Obama.