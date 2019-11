Advocate blundert met ’verkrachting cliënt’

Ze had op internet iets gelezen over haar cliënt dat totaal onwaar is, zo beweerde de advocate tegen het einde van de in totaal drie dagen durende rechtszitting. „Hij weet er nog niet van, omdat ik hem er niet mee wilde belasten... maar vanmorgen las ik in een krant dat mijn cliënt verkracht zou zijn. Daar klopt helemaal niets van en dat is nooit ter sprake geweest op een zitting”, beklemtoonde mr. Şahin op hoge toon. „Ook dat hij als loverboy betiteld wordt, daar heeft hij gewoon heel veel last van gehad. En nóg steeds. Dat gaan wij nooit wegkrijgen. Maak er geen enorm mediacircus van, zou ik in de richting van de pers willen zeggen.”

M. was inderdaad totaal verrast, liet hij meteen erna met een verwonderde en daarna boze blik naar de aanwezigen weten.

Foutje

Van die bewering over een mogelijke verkrachting bleek een half uurtje later echter weinig te kloppen, zo constateerde het OM. „Er staat in de media dat verdachte een slachtoffer verkracht heeft. Dus précies andersom dan de advocate deed voorkomen.”

Morgen, op de laatste zittingsdag, is M. waarschijnlijk afwezig tijdens het formuleren van de strafeis.