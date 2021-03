Navalny geeft teken van leven uit ’waar concentratiekamp’

Anonieme bronnen zouden tegenover het persagentschap Tass al eerder bevestigd hebben dat Navalny zich in het betreffende strafkamp bevond, maar zijn aanhangers hadden weinig geloof in de berichtgeving van deze spreekbuis van het Kremlin. Zij vreesden voor het welzijn van de grootste uitdager van Poetins regime, die eind januari met een gefabriceerde rechtszaak werd veroordeeld tot tweeënhalf jaar opsluiting.

De woordvoerder van de Russische president liet vragen over de locatie van Ruslands belangrijkste gevangene tijdens zijn persconferentie maandagochtend nog onbeantwoord. „Wij hebben geen informatie over de verblijfplaats van veroordeelden in de Russische Federatie”.

Navalny’s advocaten beklaagden zich tegelijkertijd dat zij deze ochtend een afspraak hadden om hun cliënt te zien, maar bij de poorten van het strafkamp enkel te horen kregen dat ze maar moesten wachten. Getuige diens teken van leven op Instagram heeft deze ontmoeting in de middag plaatsgevonden.

Morgen neemt de militaire rechtbank een klacht in behandeling van Navalny’s raadsmannen over het gebrekkige onderzoek naar Navalny’s vergiftiging afgelopen augustus, waarvoor Kremlin-tegenstanders Poetins geheime diensten verantwoordelijk houden. Deze zaak moet Navalny via videoverbinding bijwonen.