Scheldpartij in EU-debat: ’Hoeveel andere idioten komen er nog?’

De opmerkelijke scheldpartij vond plaats tijdens een debat over EU-uitbreiding op de Westelijke Balkan. De ongekozen Eurocommissaris lijkt zich in het Hongaars uit te spreken over de stoet aan kritische sprekers: „Hoeveel andere idioten komen er nog?”

Het Europarlement, deze week weer in Straatsburg, is furieus. „Dit is een ongekende belediging en een ernstige minachting van het Parlement”, reageert de Hongaarse sociaaldemocraat Sándor Rónai. „Eurocommissaris Várhelyi moet onmiddellijk zijn post verlaten.”

’Onacceptabel’

PvdA-Europarlementariër Thijs Reuten noemt het optreden ’onacceptabel’. De Belgische liberaal Guy Verhofstadt vindt dat voorzitter Ursula von der Leyen hem direct moet ontslaan. Het Europarlement en de Hongaar hebben overigens al jaren geen warme band. Afgelopen najaar vroeg men om een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van Várhelyi.

Volgens Várhelyi gaat het om een misverstand: „De opmerking was gekoppeld aan een privé en lopend gesprek tussen mij en mijn medewerker over een hele andere kwestie, die uit de context werd gehaald. Mijn excuses voor een eventueel misverstand daarover. Ik heb respect voor alle EU-instellingen.” Overigens is op videobeelden niet te zien dat hij met ambtenaar in gesprek is.

Overigens is het Europees Parlement een tandeloze tijger als het gaat om aanpakken van ongekozen Eurocommissarissen. Individuele leden van de uitvoerende EU-macht kunnen namelijk niet worden weggestuurd met een motie van wantrouwen. Het parlement kan alleen de complete Europese Commissie naar huis sturen.