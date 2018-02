’Dit is afpersing’: Cambodja vraagt 31.000 euro voor pornodansers

Dat schrijft Sky News. In de groep toeristen zit één Nederlander, de 22-jarige Nederlander Job van der W. uit Haarlem. De groep kan overigens nog kiezen tussen 31.000 euro en het afleggen van een bekentenis, met een celstraf van zes weken.

„Het is afpersing”, reageert een betrokkene rond de families. „Dat is helder. Dertigduizend euro is veel geld om zomaar ergens vandaan te halen.”

Bovendien is voor familieleden niet helemaal duidelijk of alle aanklachten wel vervallen als ze betalen. Vrijlating is namelijk niet hetzelfde als vrijspraak. „Misschien vragen ze daarna wel opnieuw 40.000 euro.”

’Pas op in buitenland’

De toeristen hebben zich volgens Cambodja schuldig gemaakt aan ’pornografisch dansen’ bij het heiligdom Angkor Wat in Siem Reap. Reisorganisaties waarschuwen toeristen nogmaals om zich te gedragen, en de lokale cultuur te respecteren.

„Ook jongeren moeten beseffen dat ze op vakantie niet alles kunnen doen wat ze thuis normaal vinden. Je kunt nu eenmaal niet overal straffeloos uit je bol gaan. We doen een beroep op hun gezond verstand”, zei directeur Natasja Eshuis van Travel Trend en NBBS tegen De Telegraaf.

