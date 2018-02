Sven Kramer en ’de tien’: er is maar één scenario

1 / 2 1 / 2 Een lachende Kramer: vol goede moed. Ⓒ BOUWMAN, RENE

AMSTERDAM - Was er op die vermaledijde 23ste februari van het jaar 2010 niet die fatale aanwijzing van Gerard Kemkers geweest. Die fractie van een seconde waarop hij op de kruising aarzelde. Van binnen- naar buitenbaan, zoals het hoorde. Acht jaar later heeft Sven Kramer zijn eerste trainingsritjes in Zuid-Korea erop zitten. Hij kán, nee, hij móet Bloemen nu gaan verslaan. Eerst op de vijf, dan op de tien kilometer.