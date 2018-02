’Stuk pizza gezonder dan bak cornflakes of muesli als ontbijt’

Over het algemeen bevat pizza meer proteïnen om je dag goed te starten dan een bak met muesli en melk. „Het zal je misschien verbazen dat een stuk pizza over het algemeen evenveel calorieën bevat als een kom met cornflakes en melk”, zegt Chelsey Amer in de Evening Standard. „Echter bevat pizza een hogere mate aan proteïne, wat er voor zorgt dat je minder snel een honger gevoel krijgt”, gaat ze verder.

De diëtiste laat weten dat pizza over het algemeen niet per se beter is, maar wel een meer gebalanceerd ontbijt is in plaats van een bak met muesli vol met suiker.

Tegengeluid

Collega diëtiste Priya Tew laat echter weten dat als het op beide ontbijtopties aankomt het altijd afhangt van de keuzes die je maakt. Een bak met biologische muesli zonder toegevoegde suikers is „uiteraard” een gezondere keuze dan een stuk pizza in de ochtend.