Man schiet op migranten in Italië

„Hij reed rond in zijn auto en als hij donkere mensen zag, nam hij ze onder vuur”, zei een politiewoordvoerder. Onder de gewonden zijn Afrikaanse migranten.

De aangehouden man is de 28-jarige Luca Traini, een inwoner van Macerata. Voordat hij werd aangehouden zou Traini de fascistische groet hebben gebracht bij een monument in de stad voor gevallen militairen. De politie meldde dat hij in een Italiaanse vlag was gehuld. Volgens de centrumlinkse regeringspartij PD was Traini kandidaat voor de uiterst rechtse Lega Nord bij lokale verkiezingen vorig jaar.

Italiaanse media meldden dat de beschietingen mogelijk verband houden met de moord op een 18-jarige Italiaanse enkele dagen geleden. Het moordonderzoek leidde tot de aanhouding van een Nigeriaanse migrant.

Leider Matteo Salvini van de Lega Nord legde de schuld voor de dood van de vrouw bij de centrumlinkse regering. Hij verklaarde op Facebook dat links door het toelaten van migranten „bloed aan de handen” heeft. Salvini nam wel afstand van het beschieten van migranten door Traini. Hij voegde eraan dat de „ongebreidelde immigratie tot veel sociale spanningen leidt’.