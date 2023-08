Slachtoffers buiten levensgevaar na kermisongeval België

Het parket verklaarde eerder op maandag nog dat de toestand van twee slachtoffers kritiek was. Zij zijn nu stabiel. De veiligheidsbeugel van de attractie Rock’n’Roll ging plots open, waardoor de zeven slachtoffers van 2 tot 3 meter hoogte op het platform vielen. Volgens het parket is de veiligheidsbeugel stuk. Er wordt nu uitgezocht of dat de oorzaak of een gevolg van het ongeval was.

De slachtoffers liepen volgens het parket „meerdere breuken en kneuzingen” op. Ze werden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Een van de zwaargewonden is een meisje dat in 2012 is geboren. Eerder vertelde de burgemeester van Manage tegen Belgische media dat meerdere gewonden geopereerd moesten worden.