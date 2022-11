Gemeente grijpt in bij Haagse ’horrorpoller’: 54 ongelukken in 1,5 jaar tijd met paaltje

De gemeente laat nu weten dat er toch aanvullende maatregelen komen op de plek en tot die tijd het zekere voor het onzekere wordt genomen en de poller naar beneden blijft. De maatregelen zullen in ieder geval bestaan aan het verven van het wegdek, waar sinds vorig jaar alleen nog maar de bus overheen mag rijden. Op het gekleurde wegdek komt vervolgens met grote letters lijnbus te staan zodat het nog duidelijker moet worden dat gewoon verkeer niet is toegestaan.

Tot deze maatregel is ingevoerd blijft de poller naar beneden geeft een woordvoerder van de gemeente aan. Het is overigens nog steeds niet toegestaan voor automobilisten om over de baan te rijden en hierom zal extra worden gecontroleerd. De verkeersmaatregel met de beweegbare paal naast het Hagaziekenhuis werd ingevoerd om sluipverkeer tegen te gaan. Alleen bussen en hulpdiensten mogen nu op dit stuk van de route rijden. Maar ondanks extra borden en verkeersregelaars voor lange tijd bleek het verkeer er maar niet aan te wennen. „Met het plaatsen van de verf en het schrijven op de baan hopen we dat het nu wel duidelijk wordt”, aldus de woordvoerder.

De poller kreeg al vrij snel na plaatsing de naam horrorpoller nadat het een na het andere voertuig er tegenaan reed. Dit leverde de automobilisten maar ook de gemeente enorm veel schade op omdat de automatische verkeerspaal steeds weer moest worden hersteld. Overigens heeft de poller ook een eigen Twitteraccount waarin het wel en wee van de beweegbare paal werd bijgehouden.