Gelijk beleid voor wie van gas af wil

Als huishoudens ervoor kiezen om geen gas meer te gebruiken en de gasovereenkomst opzeggen, komt de netbeheerder de gasmeter deactiveren of verwijderen. Kassa ontdekte dat er grote verschillen zijn in de kosten die hiervoor worden berekend. Zo verzegelt Stedin de gasmeter gratis voor onbepaalde tijd en vraagt netbeheerder Liander in sommige gevallen 685 euro voor de complete verwijdering van gasmeter en leiding.

Na vragen van Kassa heeft Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van netbeheerders, besloten om de werkwijze van alle netbeheerders gelijk te trekken.